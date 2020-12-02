لمواجهة كورونا.. اليابان تقرض المغرب 200 مليون دولار

الأناضول -

وقع المغرب واليابان في العاصمة الرباط، الأربعاء، مذكرة تتعلق بقرض ياباني بقيمة 200 مليون دولار.ويهدف القرض، بحسب بيان مشترك لوزارة الاقتصاد المغربية وسفارة اليابان في الرباط، إلى "دعم برنامج استجابة المغرب لجائحة كوفيد 19".وقال البيان، إن القرض "يسعى إلى تقوية روابط الصداقة والتعاون القائمة بين المغرب واليابان".وأضاف إن القرض "ممول بشكل مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية، في إطار برنامج تسهيل التمويل المشترك المعجل لإفريقيا".وأوضح البيان أن التمويل يهدف إلى "دعم جهود المغرب في مواجهة الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن الجائحة، من خلال توفير سريع لموارد إضافية ووضعها رهن إشارة البلد، لتنفيذ التدخلات الصحية والاجتماعية العاجلة".وتساهم اليابان من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي تتواجد في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، في مختلف برامج التعاون الثنائي بين البلدين.ويعود أول قرض بالين الياباني في إطار المساعدة العمومية للتنمية في المغرب، إلى عام 1976.وعلى مدى 5 عقود، تم تنفيذ 37 مشروعا للقروض في المغرب، بقيمة 310 مليارات ين ياباني.