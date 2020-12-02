دوري أبطال أوروبا: جونز يهدي ليفربول التأهل لثمن النهائي بعد الفوز على أجاكس أمستردام

فرانس 24 -

بلغ ليفربول الإنكليزي، حامل اللقب ست مرات آخرها العام الماضي، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه أجاكس أمستردام الهولندي 1-صفر الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في ليفربول في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.ويدين ليفربول بفوزه إلى مهاجمه الواعد كورتيس جونز (19 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58.وبات ليفربول الذي فاز على أجاكس بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية في أمستردام، سابع فريق يبلغ ثمن النهائي بعد بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى) ومانشستر سيتي الإنكليزي (الثالثة) وتشلسي الإنكليزي وإشبيلية الإسباني (الخامسة) وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي (السابعة).فرانس24/ أ ف ب