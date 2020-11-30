لوف يبقى على رأس الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا

الأناضول -

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الاثنين، بقاء يواكيم لوف على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول حتى نهائيات أمم أوروبا صيف 2021.وجاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الألماني عقب اجتماع بين كبار مسؤولي الكرة والمدرب لوف، الذي يُشرف على الـ "مانشافات" منذ عام 2006.وأكد البيان أن لوف سيبقى في منصبه بعد أن حقق الأهداف المطلوبة مع المنتخب في الفترة الحالية، بضمان التأهل لبطولة الأمم الأوروبية، والبقاء في دوري الدرجة الأولى بدوري أمم أوروبا، والاستمرار في التصنيف الأول في تصفيات كأس العالم المقبلة.وجدد الاتحاد الألماني ثقته بالمدرب الحالي، منهيًا بذلك الشائعات التي تحدثت مؤخرًا عن احتمال إقالة لوف من منصبه، على إثر الخسارة التاريخية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة، والفشل في الوصول للمربع الذهبي بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.ولفت الاتحاد في بيانه إلى أنه "لا يمكن ولا ينبغي استخدام مباراة منفصلة كمقياس للأداء العام للمنتخب والمدرب"، في إشارة إلى الهزيمة في إسبانيا.وفرض يواكيم لوف نفسه نجمًا فوق العادة في عالم التدريب، بعد أن قاد منتخب بلاده في صيف 2014 لأول تتويج عالمي منذ حوالي الربع قرن، عبر نيل لقب المونديال في البرازيل على حساب منتخب الأرجنتين.