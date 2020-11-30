   Latifa Arfaoui - علاش يا قلبي  

الـتاس ( TAS ) يرفض مطلب الهلال الرياضي الشابي

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 19:31 قراءة: 0 د, 15 ث
تبعا لطلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الهلال الرياضي الشابي لدى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرار المكتب الجامعي الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2020 و إثر ردود الجامعة التونسية لكرة القدم و دفوعاتها قررت محكمة التحكيم الرياضي (TAS ) بلوزان بتاريخ 30 نوفمبر 2020 رفض مطلب إيقاف التنفيذ .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216042



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 30 نوفمبر 2020 | 15 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:41
15°
 20° % 82 :الرطــوبة
تونــس 14°
1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1420°-1321°-1316°-1218°-10
  • Avoirs en devises
    22144,0

  • (30 nov)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,25920 DT        1$ =2,73490 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 nov)   216,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة