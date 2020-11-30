تبعا لطلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الهلال الرياضي الشابي لدى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرار المكتب الجامعي الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2020 و إثر ردود الجامعة التونسية لكرة القدم و دفوعاتها قررت محكمة التحكيم الرياضي (TAS ) بلوزان بتاريخ 30 نوفمبر 2020 رفض مطلب إيقاف التنفيذ .
الـتاس ( TAS ) يرفض مطلب الهلال الرياضي الشابي
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الاثنين 30 نوفمبر 2020 | 15 ربيع الثاني 1442
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