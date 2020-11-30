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الإمارات.. أكبر شركة مقاولات تعلن إفلاسها "رسميا"

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 18:58 قراءة: 0 د, 59 ث
الأناضول - أعلنت "أرابتك القابضة"، أكبر شركة مقاولات في دولة الإمارات، الاثنين، إفلاسها رسميا والتقدم بطلب للمحكمة بهذا الشأن.

وقالت "أرابتك" المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان: "سنتقدم في أقرب وقت ممكن بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها".


وكانت الجمعية العمومية للشركة توصلت لقرار مبدئي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي بشأن تصفية أعمال الشركة بعد تفاقم الخسائر.

وأوضح البيان، اليوم، "لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إفلاس رسمية".

وتابع البيان: "بات من مصلحة المساهمين أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس شريطة موافقة المحكمة في أقرب فرصة ممكنة".

وجاء قرار الجمعية العمومية في أعقاب إعلان "أرابتك" عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020، ما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة لتشكل 97 بالمئة من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار).

وأغلق سهم "أرابتك" آخر جلسة قبل ايقافه عن التداول بنهاية سبتمبر عند 0.53 درهم (14 سنتا" بخسارة 59.2 بالمئة منذ بداية عام 2020.

وتوظف الشركة، التي تأسست عام 1975، أكثر من 45 ألف موظف سيتأثرون بقرار التصفية.

وساهمت الشركة التي أدرجت بسوق دبي المالي عام 2005 في بناء أكثر المعالم شهرة في الإمارات، مثل متحف اللوفر بأبو ظبي وبرج خليفة بدبي.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216041

Weldtounes  (Tunisia)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 19h 30m |           
اللهم اني شامت ان شاء الله العاقبة لبقية الشركات و خاصة البترولية. و سيبيعون بول البعير لكي يعيشوا.

Afarit  (Nigeria)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 19h 06m |           
اللهم زدهم خرابا على خراب
اللهم خذهم بالسنين والفقر والجوع والأوبئة



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