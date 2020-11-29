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لا إصابات جديدة محلية بكورونا في الصين

Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 - 10:09 قراءة: 0 د, 45 ث
وكالات - قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا أمس السبت، بينما تم تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة، جميعها وافدة من الخارج.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليوم الأحد، أنه من بين الحالات الوافدة الجديدة، تم تسجيل 4 حالات في فوجيان و3 في شنغهاي وحالة واحدة في كل من سيتشوان ويوننان وشنشي وقانسو.


وبحلول نهاية يوم السبت، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 3843 حالة إصابة وافدة في البر الصيني الرئيسي، من بينها 3589 حالة تعود لأشخاص خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم و254 شخصا ما زالوا في المستشفى. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيدـ19 في البر الرئيسي 86512 حالة، من بينها 280 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم 8 مرضى في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 81598 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني منذ تفشي الجائحة حتى الآن.

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