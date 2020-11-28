الإنتر يهزم ساسولو بثلاثية نظيفة

الأناضول -

أوقف إنتر ميلان سلسلة النتائج المميزة لفريق ساسولو بعد أن غلبه على ميدانه بثلاثة أهداف دون رد، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وافتتح الإنتر باب التسجيل مُبكرًا عن طريق التشيلي ألكسس سانشيز بعد أربع دقائق من انطلاق اللقاء.ومنح المدافع الروماني فلاد كيركيتش الإنتر هدفًا ثانيًا سجله عن طريق الخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 14.وأسفرت أفضلية الضيوف عن تسجيل هدف ثالث حمل توقيع لاعب الوسط روبيرتو غاليارديني في الدقيقة 60.وبهذا، صعد إنتر ميلان إلى المركز الثاني مؤقتًا بعدما رفع رصيده للنقطة 18.وبالمقابل، تجرع ساسولو مرارة الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم، ليتوقف رصيد الفريق عند 18 نقطة ويتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الإنتر.