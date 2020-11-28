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"البنتاغون" يحرك حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" لمنطقة الخليج

Pixabay
Publié le Samedi 28 Novembre 2020 - 07:44 قراءة: 0 د, 35 ث
الأناضول - قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع "بنتاغون"، مساء الجمعة، إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج العربي مع سفن حربية أخرى.

وأفادت الشبكة بأن نقل حاملة الطائرات المذكورة إلى منطقة الخليج إلى جانب السفن الحربية الأخرى، "يتم بهدف توفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير المقبل.


وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مشددًا على أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زاده .

وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.



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