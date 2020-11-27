حروب طائفية، هناك و حروب قطاعية هنا...

بين لبنان و تونس مشترك فريد و يكاد يكون وحيد، و هو الدولة الفاشلة.. نعم و للأسف دولة فاشلة مع تحفظي الشديد على الاسم و قناعتي بالتوصيف..الأولى تبقى في إعتصام و تعطيل لشهور طويلة بلا حكومة و بلا وزراء و قد شهدت منذ سنتين أطول إضراب في تاريخ العرب إذ بقي بدون حكومة أكثر من سنة، و هو لا يزال محل تجاذبات طائفية عميقة عمق تاريخه، كل طائفة تقتطع لنفسها جزء من الدولة، و في تونس وصلنا إلى هذا التوصيف، كل جهة تقتطع لنفسها قطعة ترابية تستخوذ و تستأثر لنفسها على جزء مما تنتجه في غياب صارخ لمؤسسات الدولة المعطلة و لأي سلطة عدى سلطة القطاع و الكوريوراتيزم...آخر الحروب إقطاعية حرب من الصنف الأول، حرب في مستوى أعلى و هي حرب القضاة ضد القضاة و الحكومة ، و ليس ضد الفساد، القضاة بعدما تنازعوا و تنابزوا و حققوا العدالة و أنصفوا الضحايا و أتمّوا حروبهم ضد الفاسدين و أسسوا دولة القانون، الآن يريدون جواز سفر ديبلوماسي حتى يترافعوا خارج حدود الوطن نصرة للمظلومين في كامل أرجاء المعمورة و لهذا هم يريدون جواز سفر أممي عابر للحدود و القارات ليستأثروا لأنفسهم بمزاياه الفريدة في نقاط العبور و أفضلية التعامل و التبجيل الوهمي!!!.بدعة أخرى من بدع القضاة و هم يفقدون في كل مرة احترام الناس، و يضرون بحقوق المتقاضين و الموقوفين..عميد الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ ابراهيم بودربالة، مستاء جدا من هذا الإضراب المطول و من تعطيل المرفق القضائي و يحذر من تداعياته على المصلحة العليا للبلاد..القضاة يشتكون وضعا ماديا مزريا و يريدون جواز سفر ديبلوماسي و قد حظيوا منذ سنتين على ما أذكر بزيادة فاقت الألف دينار، زيادة تمثل لوحدها أكثر من راتب لشخص في القطاع الخاص، زيادات تفوق الأجر الادنى ثلاثة أضعاف، في بلد يتنازعه العامل البسيط و العاطل و القاضي و كل يريد قطعة من تونس المفلسة، الفاشلة في غياب تام لرؤية واضحة بشأن رواتب الاشهر القادمة.. هذا يسمى التحطيم و التتريك على المنوال العثماني و قريبا سيسقط السقف على الجميع من الصغير إلى الكبير و من العاطل إلى الفاعل الأكبر..الرئيس يقول أن تقرير دائرة المحاسبات لم ينتج عنه أي شيء في إشارة واضحة إلى فشل القضاء في التعاطي مع عديد الملفات و قد صرح أول أمس أنه لا يمكن أن تكون فترات التقاضي طويلة ما يفقد العدالة معناها، و قد فقدنا معانيها جميعا، بقي أن نطلب جواز سفر عادي و نهاجر منها كما يريد القضاة.. قضاة زمن الكوفيد...