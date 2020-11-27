ترامب: تسليم لقاح ضد فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل

وكالات -

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن تسليم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) سيبدأ الأسبوع المقبل، والذي يليه.وفي حديث إلى القوات الأمريكية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، صرح ترامب بأنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.وتابع ترامب قائلا: "هذا العام، بينما تواصل أمتنا مكافحة جائحة الفيروس التاجي، فقد انضممنا مرة أخرى للتغلب على التحديات التي تواجهنا، في خضم المعاناة والخسارة"وشدد في كلمته على الرغم من التحديات غير المسبوقة، إلا أنهم لم يتوانوا في مواجهة الشدائد"وأضاف قائلا إن "الولايات المتحدة استفادت من قوتها لتحقيق اختراقات كبيرة من شأنها إنهاء هذه الأزمة، وإعادة بناء المخزونات، وتجديد القدرات التصنيعية، وتطوير علاجات رائدة ولقاحات منقذة للحياة في أطر زمنية حطمت الأرقام القياسية".وسجّلت الولايات المتّحدة، الأربعاء، وفاة أكثر من 2400 شخص من جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من 6 أشهر، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.