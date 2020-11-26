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فرنسا.. تعليق عمل عناصر شرطة مارسوا العنف ضد مهاجرين

Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 18:24 قراءة: 1 د, 5 ث
الأناضول - باريس -

ـ شرطة باريس فككت، الإثنين، مخيما أقيم لإيواء مئات اللاجئين وسط العاصمة، ومنعت وصول المساعدات الغذائية إليه
ـ وزير الداخلية وصف بعض الصور التي شاهدها عن عملية تفكيك المخيم بأنها "صادمة"



أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، تعليق عمل عناصر شرطة تم تصويرهم وهم يستخدمون العنف ضد مهاجرين وصحفيين في احتجاجات الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، في تغريدة الخميس، إنه تم فتح تحقيق مع عناصر الشرطة الذين استخدموا العنف خلال الاحتجاجات ضد تفكيك مخيم للمهاجرين.

وأضاف "آمل أن تتم الإجراءات التأديبية في أقرب وقت"، لافتا إلى تعليق مهامهم.

ونظمت احتجاجات متعددة في باريس الأسبوع الجاري، حيث تم تصوير بعض عناصر الشرطة وهم يستخدمون العنف ضد مهاجرين وصحفيين.

وفتحت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تحقيقا مع شرطة باريس، إثر حادثة طرد لاجئين بعد تفكيك مخيم يؤوي مئات منهم بالعاصمة.

ووصف دارمانان، بعض الصور التي شاهدها عن عملية تفكيك المخيم بأنها "صادمة".

وأضاف: "لقد طلبت تقريرا مفصلا عن حقيقة الوقائع من مدير شرطة باريس، لتقديمه بحلول منتصف نهار الأربعاء".

وتابع: "سأتخذ قرارات عند تسلم التقرير".

و الإثنين، قامت الشرطة بتفكيك مخيم أقيم لإيواء مئات اللاجئين وسط باريس، ومنعت وصول المساعدات الغذائية له.

واستخدمت الشرطة في وقت متأخر الإثنين، الغاز المسيل للدموع، أثناء تفكيك المخيم.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ملاجئ مؤقتة في ضاحية "سان دوني" الأسبوع الماضي دون توفير مأوى لهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215790

Incuore  (Tunisia)  |Jeudi 26 Novembre 2020 à 18h 29m |           
معلومة خاطئة. الأمر لا يتعلق بالمهاجرين بل بصاحب مؤسسة أسمر



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