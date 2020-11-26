متى يستأسد المشيشي، و يحكم! ؟؟

من أصغر فرد فيها إلى أكبر راس فيها، من العامي إلى المثقف إلى السياسي، الكل يتفق على شيء واحد دولة غمرها الفساد.. لا خلاص لها إلا باقتلاع الفاسدين...مالكي يمنع محاسبة الفاسدين، و اللصوص و المارقين و المافيا و اللوبيات!؟؟؟ أعتقد انهم هم من يحكموا، فكيف سيحاسبون أنفسهم! ؟؟ إنهم مستفيدون من الأزمة و يتمعشون من الفوضى.. حكومات لا تنتهي واحدة بعد الأخرى وزراء يذهبون و آخرون يأتون، وزراء من الداخل و الخارج، مستقلون و متحزبون و تكنوقراط ، إجتماعات لا تنتهي، دائما إجتماعات، و إتفاقيات لا تنفذ و تعهدات ضائعة، و ضع اقل ما يقال فيه أنه صالح للتفجير في اي لحظة، لم تكن هكذا أوضاع ما قبل الثورة، كانت اقل حدة و توترا، الآن تقسمت البلاد تنسيقيات و كل يحكم مقاطعته الترابية و كثر الربان و ضاعت تونس بين أبنائها الحمقى العاجزين و الفاسدين..من هم في السلطة و بيدهم سلطة القرار، لا يحركون و لا يتحركون، مكانهم خلف الأبواب المودة و بين الحرس المدجج بالسلاح، لا أحد منهم يمشي بين الناس و في الأسواق مخافة عدوى أو تهمة أو صرخة يأس مدوية..المشيشي لا برنامج له و لا خطة لمحاربة الفاسدين، بل انه يستند إليهم و يستشيرهم و يركن إليهم و يأكل من موائدهم، مازال المشيشي يعتقد أنه رئيس قسم في إدارة جهوية، و مازال السيد الرئيس ينتظر غليانها و فورانها حتى يدرك اننا إختنقنا و أننا نغرق و أنه عندما نثور فلن يجد لا هو و لا غيره دولة ليحكمها.. عند الساعة صفر لن ينفع الرئيس و لا مجلس الأمن القومي يقدر على إيقاف التسونامي، سيجرف كل شيء أمامه و لن ينتهي الا وقد سوّى الأرض و أتى على الأخضر و اليابس...كل التونسيين ينتظرون قرارات حاسمة و حازمة و قوية لا مترددة و لا مرتعشة و لا مؤجلة، تظُهر لهم أن لهم دولة و رجال دولة و رئيس واقف وقفة شموخ لشعبه يخاطبه في كل مرة و يقف إلى جانبه..لاشيء من هذا و لا حتى مجرد التفكير في مخاطبة الشعب، ستخاطبونه كما خاطبه بن علي متأخرا جدا، وقتها حتى إن تفهمتموه، فلن يفهمكم شعبكم الذي أهنتموه و جردتموه من حقوقه و كرامته و أسباب عيشه بل إنكم حتى رميتموه إلى مصيره موادها الموت حرقا أو في بالوعة أو مختنقا بالفيروس.. نحن هكذا نموت في حكومات تونس ما بعد الثورة ، ثم يقولون لك بعد الثورة خير!!! لم يكن قبل الثورة خير، و لا حتى بعد الثورة او أثناءها، سيكون كل شيء خير و أحسن و أزهى عندما نكنس هؤلاء الغرباء و الفاسدين و اللصوص و المرتعشين و المتمعشين، عندما يحكم تونس رجل واحد، يشبه الحجاج بن يوسف...