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فرنسا..اتهام 4 طلاب إضافيين بالمشاركة في مقتل صامويل باتي

Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 14:06 قراءة: 1 د, 0 ث
الأناضول - باريس - اتهم القضاء الفرنسي، الخميس، 4 طلاب إضافيين في قضية مقتل الأستاذ صامويل باتي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أن المتهمين الجدد ثلاثة منهم يواجهون تهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية"، فيما يواجه الرابع تهمة "الوشاية المغرضة"، حسب ما نقل موقع قناة "فرانس 24".


وتتراوح أعمار الثلاثة المتهمين بـ "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" بين 13 و 14 عاما.

ونقلت "فرانس 24" عن مصدر قضائي ـ لم تسمه ـ إن هؤلاء الطلاب "يشتبه في أنهم دلوا المهاجر الروسي الشيشاني إلى الضحية أمام مدرستهم"

أما القاصر الرابع، فوجهت إليها تهمة "الوشاية المغرضة"، وهي ابنة الشخص الذي كان وراء حملة كراهية ضد باتي عبر الإنترنت، حسب المصدر ذاته.

وسبق واتهمت السلطات الفرنسية طالبين اثنين بـ" التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" بعيد وقوع الحادثة.

وفي 16 أكتوبر، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص رجلا قالت إنه شيشاني قتل معلما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس..

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر رسوم مسيئة لخاتم الأنبياء، على واجهات بعض المباني، بالتزامن مع تصريحات لماكرون شدد فيها على عدم تخليه عن ذلك.

وأثارت الرسوم، وتصريحات ماكرون، موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، أُطلقت على إثرها في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.



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