شكري حمودة: ''تلقيح كورونا ليس مضمونا لكن يجب الإنخراط فيه لأنه لا يمكن البقاء على هامش العالم''

لجنة تتكون من كفاءات هي من تمنح الترخيص لبيع أي دواء جديد في تونس

كورونا يسبب إلتهاب في كامل الجسم

2021 ستكون أهون من 2020 والموجة الثالثة من كورونا ستكون أخف

أقر مدير الهيئة الوطنية للتقييم الإعتماد في المجال الصحي شكري حمودة ، اليوم الخميس، أن تلقيح كورونا ليس مضمونا لكن يجب الإنخراط فيه حتى لا نبقى على هامش العالم، وفق تعبيره.وأكد شكري حمودة في تصريح لاذاعة شمس آف آم أن التلقيح ليس مضونا إلا بعد فترة من إستعماله ومراقبة تأثيراته وعوارضه الجانبية.وقال إن "الإنخراط في تلقيح كورونا له أهداف منها بقاء المنظومة الصحية واقفة والتقليص من عدد الوفيات والحفاظ على إستمرارية القطاعات الحيوية في البلاد والتقليص من نسبة إنتشار الفيروس".و أقر شكري حمودة ان لجنة تتكون من الكفاءات هي من تمنح الترخيص لدخول أي دواء جديد لتونس.وقال إن إدارة الصيدلية والدواء هي من تمنح الترخيص، لافتا النظر إلى أن اللجان المختصة تجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بالتلقيح.وأكد ان أي دواء يتم جلبه لتونس لا يكون إلا عن طريق الصيدلية المركزية، وفق تعبيره.و أكد شكري حمودة، ان "فيروس كورونا يسبب الإلتهاب في كامل الجسم وليس فقط في الرئة".وأشار إلى شفاء مسنين وحاملي الأمراض المزمنة وحتى مريض مصاب بالسرطان من كورونا، موضحا أن المسألة تتعلق بجينات الشخص.وعلى ذلك، شدد حمودة على ضرورة الخصوع للعلاج مبكرا في حالة الإصابة بكورنا لتفادي المضاعفات وحتى تكون نسب الشفاء عالية.وجدد التأكيد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالكوفيد - 19.و أكد شكري حمودة، أن سنة 2021 ستكون أهون من سنة 2020 والموجة الثالثة من كورونا ستكون أخف، وفق تعبيره.وقال حمودة أن سنتي 2021 و2022 ستكون أفضل من السنة الحالية، تغقيبا منه على مدى إنتشار فيروس كورونا وتأثيره.ويذكر أن وزير الصحة فوزي مهدي أكد خلا لندوة صحفية للوزارة أمس، انه من المنتظر موجة ثالثة خلال شهر فيفري أومارس 2021.المصدر - شمس أف أم