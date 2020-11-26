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أسعار النفط تراوح قرب أعلى مستوى في 8 شهور

Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 10:50 قراءة: 0 د, 42 ث
الأناضول - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، الخميس، مع بقائها قريبة من أعلى مستوياتها في 8 شهور، في وقت عادت فيه المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

والأربعاء، أظهرت بيانات أمريكية رسمية ارتفاع عدد الطلبات الجديدة لإعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني، إلى 778 ألف طلب وهو الارتفاع الثاني على التوالي.


ويؤشر صعود عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية، لارتفاع الضرر الواقع على الأمريكيين، بسبب زيادة عدد الإصابات لمستويات غير مسبوقة.

وبحلول الساعة (09:00 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 2.06 بالمئة أو دولارا واحد إلى 47.63 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 1.68 بالمئة أو 78 سنتا إلى 44.92 دولارا للبرميل.

والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 19 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وأكبر منتج بمتوسط 13 مليون برميل يوميا.



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