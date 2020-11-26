وكالات -

العفو عن فلين

طالب المرشح الخاسر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.وفي كلمة عبر الهاتف، خاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا قائلا "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأميركية.وقال "إنها انتخابات فزنا بها بسهولة، على نطاق واسع". وتابع "إنها لحظة مهمة في تاريخ بلدنا. وأنتم تقدمون خدمة بالغة الأهمية".وعلى تويتر، أعاد نشر رابط لخبر عن استطلاع رأي يظهر أن أغلبية الجمهوريين سيصوتون له إذا ترشح مجددا في 2024، وعلق بالقول "لكن 2020 أبعد ما يكون عن النهاية".في سياق متصل، أصدر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي FBI)، في تحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.وكتب ترامب على تويتر "شرف عظيم لي أن أعلن منح الجنرال مايكل تي. فلين عفوا كاملا. تهاني للجنرال فلين وعائلته الرائعة. أعلم أنكم ستقضون الآن عيد شكر رائعا حقا".