سيارة تصطدم بمقر المستشارية الألمانية في برلين

الأناضول -

كتب على واجهة السيارة عبارات مناهضة للعولمة وأخرى رافضة لموت الأطفال وكبار السن.

اصطدمت سيارة، الأربعاء، بالبوابة الأمامية لمقر المستشارية الاتحادية الألمانية في العاصمة برلين، مقر إقامة المستشارة أنجيلا ميركل، مسببة أضرار طفيفة.وقال هارتموت بايث، متحدث شرطة برلين، إنّه يتم التحقيق في الواقعة، لافتا إلى عدم ورود معلومات حتى الساعة (9:55 ت.غ) عن سقوط مصابين، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".كما لفت إلى عدم إلقاء القبض على أي مشتبه به في الواقعة حتى الساعة المذكورة.وحسب رواية الشرطة، السيارة من طراز "فولكس فاغن سيدان"، ومكتوب عليها عبارتيّ "أدين قتل الأطفال وكبار السن"، و "أوقفوا سياسيات العولمة".كما أشارت أن السيارة تحمل لوحة ترخيص من منطقة شمال الراين – وستفاليا، وتم إبعادها عن مبنى المستشارية من قبل إدارة الإطفاء في برلين.ولم تظهر على السيارة أي علامات تلف إثر الحادثة، فيما بدت بوابة المستشارية منحنية قليلا، حسب المصدر ذاته.يشار أن المستشارية الاتحادية الألمانية هي المقر الرسمي وإقامة المستشار الألماني وكذلك مكتبه التنفيذي، ويعد المبنى أكبر مقر حكومي في العالم.