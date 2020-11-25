أردوغان: اللقاح التركي لكورونا وصل مرحلة متقدمة

الأناضول -

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية":

- نهدف لجعل اللقاح متاحا للاستخدام في أبريل المقبل على أبعد تقدير وسنقدمه للبشرية جمعاء



- من غير المنطقي أن تحمي كل دولة نفسها قبل أن يتخلص العالم بأسره من تهديد الوباء

- الهيكل الاقتصادي العالمي الراهن، القائم على الطمع والهيمنة والظلم والاستغلال، لا يمكنه حماية البشر ولا الطبيعة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اللقاح المحلي لفيروس كورونا وصل مرحلة متقدمة، مشيرا أن بلاده ستقدمه للبشرية جمعاء.جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة.وأفاد أردوغان أن لقاح كورونا المحلي بلغ مرحلة متقدمة، مشيرا أن بلاده تهدف لجعله متاحا للاستخدام في أبريل/ نيسان المقبل على أبعد تقدير.وأضاف الرئيس التركي: "نسعى لتقديم لقاح كورونا الذي طورناه إلى البشرية جمعاء".وأوضح أن تركيا تتابع عن كثب جميع اللقاحات المطورة في الصين وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا، في إشارة إلى المشاريع التي وصلت مرحلة التطبيق.وأردف: "ندعو في جميع المنابر الدولية التي نتحدث فيها، إلى عدم التضحية بدراسات اللقاح من أجل أطماع سياسية أو تجارية، وأن تكون ملكية مشتركة للبشرية جمعاء".ولفت إلى أنه من غير المنطقي أن تحمي كل دولة نفسها قبل أن يتخلص العالم بأسره من تهديد الوباء.وتابع: "لذلك، نشدد مرارا وتكرارا على الحاجة إلى إصلاح المؤسسات غير الفعالة في حل المشاكل المشتركة للبشرية وضمان الحقوق والإنصاف والعدالة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة لجم وتيرة جائحة كورونا الآخذة في الارتفاع في تركيا كما في العالم أجمع.وأشار أن الحد من الوباء عبر الالتزام الصارم بإجراءات مراعاة المسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات والنظافة سيحول دون اتخاذ تدابير مؤلمة مستقبلا.وأكد أردوغان أن الشعب التركي بنى نظام حكمه وفق مبدأ "أحي الإنسان لتحيا الدولة".وتابع: "نؤمن بأن البشر أكرم المخلوقات وأنهم يستحقون الاحترام. فالنظام الذي لا يخدم الناس ولا يمنحهم السلام والطمأنينة والتقدير ولا يوفر لهم العدالة والأمن، ليس له فرصة للنجاح".ونوه إلى أن الهيكل الاقتصادي العالمي الراهن، القائم على الطمع والهيمنة والظلم والاستغلال، لا يمكنه حماية البشر ولا الطبيعة.