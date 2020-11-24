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تشيلسي يبلغ دور الـ 16 لأبطال أوروبا رفقة إشبيلية

Publié le Mardi 24 Novembre 2020 - 21:37 قراءة: 0 د, 44 ث
الأناضول - بلغ تشيلسي الإنجليزي دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه رين الفرنسي بهدفين لهدف، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من المسابقة.

تقدم تشيلسي أولا بهدف أحرزه المهاجم كالوم هودسون أودي عند الدقيقة 22، مستغلا تمريرة طويلة أرسلها له زميله ماسون ماونت، وضعته في مواجهة مرمى رين.


وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 85، ليسجل لهم المهاجم سيرو غيراسي هدف التعادل من رأسية متقنة عجز حارس الـ "بلوز" عن ردها.

ومع دخول المباراة في وقتها البديل، خطف الفرنسي أوليفيه جيرو هدف الفوز لتشيلسي، بعد أن تابع برأسه كرة ردها الحارس ألفريد غوميز.

وضمن المجموعة ذاتها، تغلب إشبيلية الإسباني على مضيفه كراسنودار الروسي بهدفين لهدف، ليحجز بذلك النادي الأندلسي مقعده أيضا بين المتأهلين.

وبهذا رفع تشيلسي رصيده للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على إشبيلية الثاني، فيما بقي الفريقان الفرنسي والروسي بالمركزين الثالث والرابع، وفي رصيد كل منهما نقطة واحدة.

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