باريس تدعو وزيرة باكستانية لسحب تصريحها بحق ماكرون

الأناضول -

وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية قالت إن ماكرون يفعل للمسلمين ما فعله النازيون باليهود

دعت الخارجية الفرنسية، الأحد، وزيرة باكستانية لسحب تصريحها الذي قالت فيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعامل المسلمين كتصرفات النازيين تجاه اليهود.وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري في تغريدة إن "ماكرون يفعل للمسلمين ما فعله النازيون باليهود، وأرفقت التغريدة برابط خبر.وأضافت الوزيرة الباكستانية "كما تم إجبار اليهود على وضع النجمة الصفراء على ملابسهم، سيتم منح أطفال المسلمين (في فرنسا) أرقام تعريفية خاصة".وقالت المتحدثة باسم الخارجيّة الفرنسيّة أنييس فون دير مول، في بيان إن "على مزاري تصحيح تصريحها المذكور بحق ماكرون".وأضافت أن "باريس تدين تصريح مزاري، وأبلغت السفير الباكستاني لديها بذلك".والأسبوع الماضي أمهل ماكرون قادة الدين الإسلامي في فرنسا، 15 يوما لوضع ميثاق يؤكد على القيم الجمهورية للدولة، ويحدد أن الإسلام "دين فقط وليس حركة سياسية".وشهدت فرنسا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، على واجهات مبانٍ، واعتبرها ماكرون "حرية تعبير".وأثارت الرسوم وتصريح ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.