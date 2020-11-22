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واشنطن ترجح بدء التطعيم بلقاح كورونا 11 ديسمبر

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 17:33 قراءة: 0 د, 54 ث
واشنطن -

حسب رئيس الجهود الحكومية الأمريكية لتطوير لقاح كورونا الطبيب منصف السلاوي



رجح رئيس الجهود الحكومية الأمريكية لتطوير لقاح كورونا، الطبيب منصف السلاوي، أن أول جرعة سيتلقاها الأمريكيون من اللقاح ستكون في 11 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وأضاف السلاوي، في حديثه لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "في حال الموافقة على أي من اللقاحات من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يمكن للشركات طرحه في اليوم التالي مباشرة".

وتابع قائلا: "الخطة في مواجهة كورونا، تقضي بشحن اللقاح خلال 24 ساعة من حصول أي من الشركات على الموافقات الرسمية، وهو ما أتوقعه بين 11 إلى 12 ديسمبر".

والجمعة، قدمت شركتا فايزر وبيونتيك، طلب ترخيص عاجل للقاحهما المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث فرضت السلطات قيودا جديدة لاحتواء الجائحة.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار أن "شركة موديرنا الأمريكية التي تعمل كذلك على تطوير وتوزيع لقاح مضاد لكورونا على نطاق واسع، قد تقدم من جهتها طلبا مماثلا".

​​​​​​​ومؤخرا، قال تحالف فايزر- بيونتيك، وشركة موديرنا إن لقاحيهما فعالان بنسبة 95 في المئة، الأمر الذي كان كافيا لبث التفاؤل في العالم حيث حجزت الحكومات بالفعل حصصها من اللقاح بملايين الجرعات.

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