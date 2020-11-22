مشاكل تقنية ولقطات طريفة في افتتاح قمة العشرين

الأناضول -

الرياض - كشفت تقارير صحفية، الأحد، عن مشكلات تقنية ومواقف طريفة شهدتها قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي انطلقت أمس في العاصمة السعودية، الرياض.وذكر موقع "يورونيوز"، أنّ بداية المشكلات ظهرت منذ بث الكلمة الافتتاحية للملك سلمان، والذي أدلى بها مبكرا مما كان مخططا له، وسرعان ما توقف بعدما نبهه أحدهم.كما أشار إلى طلب الرئيس الصيني شي جينبينغ، مساعدة تقنية قدمها له أحد مساعديه من خلال جهاز تحكم عن بعد، إضافة إلى عدم استعداد المسؤول في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي آنجيل غوريا للاجتماع، حيث تفاجأ بانطلاق القمة فقام بإبعاد هاتفه المحمول فورا.وفي السياق، رصد موقع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروبا غازيا خلال فعاليات الاجتماع.وبينما كانت تتابع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتركيز كلمات القادة المشاركين في القمة، انشغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشيء ما فوق الطاولة أمامه، قد يكون هاتفه، حسب المصدر ذاته.وانطلقت السبت، أعمال قمة الدورة الـ 15 لمجموعة العشرين على مستوى القادة، برئاسة السعودية؛ إذ تعقد اجتماعات الدورة الحالية افتراضيا، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميا.وتستضيف السعودية قمة مجموعة العشرين يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.​​​​​​​وتسلمت السعودية رئاسة المجموعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لمدة عام، بعد انتهاء القمة التي عقدت في اليابان.