إيران.. وفيات كورونا تلامس 45 ألفًا إثر تسجيل 475 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة

الأناضول -

طهران - بلغت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران 44 ألفًا و802 إثر تسجيل 475 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.كما سجلت السلطات الإيرانية 13 ألفًا و53 إصابة جديدة، بحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري.وكشفت لاري، في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 854 ألفًا و361 والمتعافين 603 آلاف و445 حالة.والجمعة، أعلن نائب وزير الصحة لشؤون الأبحاث والتكنولوجيا، رضا ملك زاده، استقالته متهما وزير الصحة سعيد نمكي، بسوء إدارة مرحلة فيروس كورونا.واتهم ملك زاده في رسالة وزير الصحة بالتسبب في سقوط العديد من الضحايا لسوء إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا.من جهته، أعلن علي نوبخت، السكرتير العام للمجلس الاستشاري لمرض كورونا التابع لوزارة الصحة، أنه تخلى عن منصبه احتجاجا على ادارة نمكي أيضا.