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أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي للوفاء بالوعود المقدمة لتركيا

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 13:29 قراءة: 0 د, 19 ث
الأناضول - دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالوعود المقدمة لتركيا من أجل تأسيس تعاون أوثق ومثمر أكثر.

جاء ذلك في اتصال مرئي أجراه أردوغان الأحد مع المشاركين في مؤتمرات نظمتها فروع حزب العدالة والتنمية في عدة ولايات تركية.


وقال أردوغان مخاطبا القادة الأوروبيين: "أوفوا بوعودكم التي قدمتموها لبلادنا بدءا من العضوية الكاملة وحتى ملف اللاجئين لنؤسس معًا تعاونًا أوثق ومثمرًا أكثر".

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