الأناضول -

أعلنت شركة "stc" السعودية للاتصالات، أكبر مشغل في البلاد، توقيع اتفاقية مع شركة ويسترن يونيون الدولية للتحويلات المالية، لبيع 15 بالمئة في شركة المدفوعات الرقمية التابعة لها stc pay، بقيمة 200 مليون دولار.وقالت الشركة السعودية في إفصاح للبورصة المحلية، الأحد، إنه سيتم استخدام متحصلات الصفقة لتمويل رأس مال شركة "stc pay".وذكرت الشركة أنه عند إتمام الصفقة، بعد الموافقات التنظيمية، يقوم المشتري بدفع 133.3 مليون دولار للحصول على حصة 10 بالمئة.بينما يدفع المشتري 66.67 مليون دولار لاحقاً، وذلك في حال حصول شركة stc pay على رخصة الخدمات البنكية الرقمية، لترتفع حصة المشتري إلى 15 بالمئة في الشركة التابعة.ويبلغ رأس مال الشركة 400 مليون ريال (107 ملايين دولار)، إضافة إلى قرض شركاء من "stc" بمبلغ 148 مليون ريال (39.5 مليون دولار) والذي سيتم تحويله كرأس مال عند إتمام الصفقة.وستضخ الشركة السعودية مبلغا إضافيا بقيمة 400 مليون ريال كرأس مال مما سيرفع رأس مال شركة stc pay إلى 1.45 مليار ريال (387 مليون دولار) بعد إتمام الصفقة.وستقوم أيضاً، بضخ مبلغ إضافي 802 مليون ريال (214 مليون دولار) في رأس مال stc pay في حال الحصول على رخصة الخدمات البنكية الرقمية.وشركة الاتصالات مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) بنسبة 70 بالمئة.