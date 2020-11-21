وزير الخارجية السعودي يؤكد استعداد بلاده التطبيع مع إسرائيل لكن بعد إقرار اتفاق سلام يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة

فرانس 24 -

شدد وزير الخارجية السعودي السبت على أنه واثق من أن الإدارة الأمريكية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن ستنتهج سياسسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستقود إلى تعاون أقوى.وأوضح الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لرويترز في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين أنه لا يرى أي مؤشر على تهديد إقليمي أثناء الفترة الانتقالية.وحول الموقف السعودي من التطبيع مع إسرائيل، أوضج أن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".أما عن العلاقة مع تركيا، فقد اعتبر الأمير فيصل أن المملكة لديها علاقات "طيبة ورائعة" مع تركيا ولا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية.وأضاف أن "السعودية إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تواصل البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر على الرغم من أنها ما زالت تريد علاج مخاوف أمنية مشروعة".وفي الموضوع اليمني، لفت فيصل إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون "ملائما تماما".فرانس24/رويترز