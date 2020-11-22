ثنائية رونالدو تمنح يوفنتوس انتصارا مهما على كالياري

فاز يوفنتوس على ضيفه كالياري بهدفين دون رد، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.بسط يوفنتوس سيطرته المطلقة على اللقاء، وتمكن عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من هز شباك خصمه بهدف أول جاء عند الدقيقة 38، إثر تسديدة قوية أطلقها من داخل منطقة الجزاء.ولم تمر سوى أربع دقائق حتى عاد رونالدو وسجل الهدف الثاني، مستغلا كرة وصلته من ركلة زاوية، أسكنها الشباك بطريقة مميزة.وبهذا، صعد يوفنتوس للمركز الثاني بعدما رفع الفريق رصيده للنقطة 15، فيما تجمد رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز العاشر.