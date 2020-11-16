كورونا يغيّب أحد أشهر الأطباء المصريين في كينيا

الأناضول -



أشرف عمارة، أمضى 15 عاما في علاج تشوه "الشفة الأرنبية" الخلقي بإفريقيا، وفق نقابة الأطباء المصرية

أعلن رسميا وفاة الطبيب أشرف عمارة، أحد أشهر جراحي مصر في كينيا متأثرا بإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الضحايا من أعضاء نقابة الأطباء المصرية إلى 200.جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة مساء الأحد، نعت فيه الطبيب المصري أشرف عمارة.وأفاد البيان: "فقدت قوة مصر الناعمة في إفريقيا واحدا من أبرز ممثليها بالمنطقة وتحديدا في كينيا، وهو الطبيب الجراح أشرف عمارة الذي داهمه وباء كورونا اللعين".وأردف: "أشرف عمارة أمضى قرابة 15 عاما لعلاج أبناء القارة السمراء من تشوه خلقي نادر وصعب يسمى (الشفة الأرنبية) وبات أمهر جراحيها في كينيا"، حسب البيان ذاته.ووفق رصد نقابة الأطباء المصرية، يرتفع إجمالي أعضائها الأطباء المتوفين جراء الإصابة بكورونا إلى 200.ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع الوفيات إلى أكثر من 500 في عموم مصر.ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في مصر، 110.767، بينها 6.453 وفاة، و101.46 حالة تعاف.