بيرو.. مقتل 3 أشخاص في احتجاجات منددة بعزل الرئيس فيزكارا

الأناضول -

قتل 3 أشخاص، السبت، في احتجاجات جاءت مع إقالة الكونغرس في بيرو، رئيس البلاد مارتن فيزكارا، بمزاعم فساد.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الآلاف من أنصار فيزكارا، بالعاصمة ليما، طالبوا باستقالة الرئيس الجديد مانويل ميرينو.وأضافت أن الشرطة تدخلت لمنع المتظاهرين من السير نحو مبنى البرلمان، بعد تجمعهم في ساحة سان مارتن، وشارع أبانكاي.وأكدت أن الصدامات بين المتظاهرين والشرطة، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة العديد، علاوة عن توقيف الشرطة لعدد كبير من المحتجين، بعد استخدام الغازات المسيلة للدموع، والماء المضغوط لتفريقهم.وفي تصريح لقناة "إن"، بعد مقتل 3 أشخاص، قال رئيس الكونغرس، لويس فالديز، إن الكونغرس مضطر لتقييم الأوضاع في المجلس التشريعي.وأضاف "لكنني أطلب من السيد ميرينو (الرئيس الجديد) وضع احتمال استقالته بعين الاعتبار".بدوره أعرب رئيس بلدية ليما، خورخي مونيوز، عبر تغريدة في تويتر، عن أسفه الكبير لمقتل 3 أشخاص.وقال مخاطبا الرئيس الجديد "السيد ميرينو، استقل الآن، واصغ إلى شعب بيرو".من جانبها، قررت منظمة الدول الأمريكية، ابتعاث وفد لها إلى بيرو، بناء على طلب حكومة بيرو.- عزل فيزكاراوالاثنين، أقال الكونغرس فيزكارا من منصبه في عملية تصويت بأغلبية 105 أصوات مقابل 19، وتحفظ 4، بسبب "عدم كفاءته الأخلاقية".وفي اليوم نفسه، قال فيزكارا عبر حسابه في توتير مخاطبا شعبه "لقد كنتم أكبر داعم وقوة لي طوال فترة عامين و8 أشهر، فلقد بنينا هذه الطريق سوية رغم التحديات، واليوم أغادر وضميري مرتاح".وفتح التحقيق بحف فيزكارا على خلفية ادعاء تلقيه رشوة بقيمة 670 ألف دولار من شركة مقاولات، حينما كان يتولى منصب محافظ مدينة موكيغوا بين 2011 و2014.