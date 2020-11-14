قدم.. مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو

الأناضول -

تغلب المنتخب المصري على ضيفه منتخب توغو بهدف، السبت، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.دخل "الفراعنة" اللقاء بغياب مؤثر للنجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.وبدا واضحًا معاناة المنتخب المصري في الشق الهجومي، إذ فشل الفريق في هز شباك الخصم طيلة الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.وجاء الانفراج لأصحاب الأرض في الدقيقة 53، عبر المدافع محمود حمدي الونش بضربة رأسية في مرمى المنتخب التوغولي.وبذلك، صعد المنتخب المصري لصدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده للنقطة الخامسة، بالتساوي مع جزر القمر الثاني، ويليهما منتخب كينيا بثلاث نقاط، فيما بقي منتخب توغو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.​​​​​​​