اضربوا كورونا رأسا على عقب.. وإن ضاقت في عيونكم الدنيا.. فلكم في الإستغفار فرجاً كبيراً..

تلحفت الاخبار رداء كورونا فأسدلت مسحة من الحزن لم تستثن أحدا. و خيم شبح الفيروس الذي خرج على السيطرة على كل بيت. و بث الحيرة و القلق في النفوس. و أصبح كل العالم في حالة حرب معه بالتنافس على إيجاد لقاح فعال. أما الذين لم يصابوا بعد، فيخوضون حربا نفسية بسبب سرعة العدوى ينتظرون دورهم في الإصابة.في ظل هذه العتمة يخرج علينا ذو الأصول التركية أوغور شاهين يبشرنا بإيجاد لقاح قال عنه "يمكن أن يضرب الفيروس رأسا على عقب".و إلى أن يصبح اللقاح واقعا ملموسا، عليكم بنشر الأمل و الطمأنينة في كل النفوس. و اضربوا الفيروس رأسا على عقب بوعيكم و بضرورة التكافل و العمل الجماعي في مواجهة هذا العدو، الذي لا يفرق بين غني و فقير و بين لون و جنس، بالالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة، و بث الأخبار الجيدة التي تبعث الراحة النفسية لبقية الأفراد، و الكف عن إشاعة الأخبار المحبطة و الخاطئة.لمن افتقدناهم و أجبرهم الفيروس على الرحيل و الغياب نسأل الله لهم الرحمة.أما من ضاقت في عيونهم الدنيا، فلكم في الاستغفار فرجا كبيرا. و اعلموا أن الله لن يتركنا نهبا للحزن و للتيه. و حب الله هو الأمان الذي لا وحشة فيه. و اطمئنوا إذا غمركم الله بحبه، منحكم جاذبية الروح و أزهر قلوبكم و أنزل السكينة و الطمأنينة على أرواحكم.