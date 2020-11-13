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عقب 28 عاما.. إقامة أول صلاة جمعة بـ"شوشة" الأذربيجانية بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 13:13 قراءة: 0 د, 29 ث
الأناضول - باكو - لأول مرة منذ 28 عاما، أقيمت صلاة الجمعة في مدينة شوشة، رمز إقليم "قره باغ"، بعد تحريرها من قبل الجيش الأذربيجاني.

وافاد مراسل الأناضول أنه بعد رفع الأذان في مسجد "يوقاري جوهر آغا" التاريخي، اصطف الجنود الأذربيجانيون المتواجدون في المنطقة خلف إمام اختاروه من بينهم، وأدوا صلاة الجمعة.


وتعد مدينة شوشة، من رموز التاريخ والثقافة الأذربيجانية، إلى جانب أهميتها الاستراتيجية، حيث تقع على الطريق المؤدي إلى خانكندي أكبر مدن إقليم قره باغ.

واحتلت القوات الأرمينية المدينة في 8 ماي 1992، فيما نجح الجيش الأذربيجاني في تحريرها في 8 أكتوبر الجاري.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214977

Observateur  (Canada)  |Vendredi 13 Novembre 2020 à 15h 00m |           
إحتلها الأرمن عقب إنهيار الإتحاد السوفياتي و كانوا مدعومين من روسيا الأرتدكسية التي سعت لضمها للأرمن المسيحيين هم كذلك.



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