الأناضول -

باكو - لأول مرة منذ 28 عاما، أقيمت صلاة الجمعة في مدينة شوشة، رمز إقليم "قره باغ"، بعد تحريرها من قبل الجيش الأذربيجاني.وافاد مراسل الأناضول أنه بعد رفع الأذان في مسجد "يوقاري جوهر آغا" التاريخي، اصطف الجنود الأذربيجانيون المتواجدون في المنطقة خلف إمام اختاروه من بينهم، وأدوا صلاة الجمعة.وتعد مدينة شوشة، من رموز التاريخ والثقافة الأذربيجانية، إلى جانب أهميتها الاستراتيجية، حيث تقع على الطريق المؤدي إلى خانكندي أكبر مدن إقليم قره باغ.واحتلت القوات الأرمينية المدينة في 8 ماي 1992، فيما نجح الجيش الأذربيجاني في تحريرها في 8 أكتوبر الجاري.