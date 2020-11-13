تركيا.. سفينة التنقيب الثالثة "القانوني" بطريقها للبحر الأسود

الأناضول -

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، الجمعة، أن سفينة التنقيب الثالثة "القانوني" في طريقها إلى البحر الأسود.وقال دونماز في كلمة ألقاها خلال مراسم إبحار سفينة القانوني من ميناء حيدر باشا بإسطنبول، إنهم توصلوا لنتائج واعدة من أعمال الحفر في حقل "سلجوقلو-1" بالبحر المتوسط.وأوضح أنه "تم التوصل إلى عمق ألفين و600 متر في أعمال التنقيب بحقل "توركالي-1" بالبحر الأسود".وأشار الوزير أن سفينة "القانوني" ستتوجه إلى ميناء "فيليوس" على البحر الأسود، وستبدأ أعمال التنقيب في حقل صقاريا خلال الأشهر الأولى من عام 2021.وذكر بأن سفينة "الفاتح" بدأت بأعمال التنقيب في موقع "توركالي-1" بحقل صقاريا، ووصلوا إلى عمق ألفين و600 متر.وأكد أن تركيا لم تُوقف أعمال التنقيب شرقي المتوسط، لافتا إلى أن سفينة "ياووز" أكملت أعمال التنقيب في بئر "سلجوقلو-1" بعد وصولها إلى 6 آلاف متر.وأردف: "حصلنا على نتائج واعدة من أعمالنا في المنطقة، وبإذن الله سيكون لنا أعمال تنقيب جديدة بالقرب من هذه المنطقة".