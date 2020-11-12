السلطات البريطانية تعتقل رجلًا بعد اصطدام سيارة بمركز للشرطة

الأناضول -

اعتقلت الشرطة البريطانية، في وقت متأخر الأربعاء، سائق السيارة التي اصطدمت بمركز للشرطة في العاصمة لندن.وفي وقت سابق الأربعاء، اصطدمت سيارة، بمركز منطقة إدمنتون للشرطة، شمالي العاصمة البريطانية، قبل أن يقوم رجل آخر بإشعال النيران في أحد شوارع المنطقة.وبحسب بيان صادر عن شرطة المدينة، فإن سائق السيارة تم اعتقاله بعد فترة من وقوع الحادث.وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يشعل النيران في أحد شوارع إدمنتون، قبل إلقاء الشرطة القبض عليه، حسب المصدر ذاته.كما لفت بيان الشرطة إلى أن تحقيقا يجرى بقيادة فريق محلي وبدعم من ضباط مكافحة الإرهاب، دون تقديم أية تفاصيل حول هوية المتهم.وكانت بريطانيا قد رفعت مستوى التهديد الإرعهابي القومي من "كبير" إلى "خطير"، في 3 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، وذلك على خلفية الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من فرنسا والنمسا.ويُعرَّف مستوى التهديد الخطير بأن وقوع هجوم يُعتبر مرجحا للغاية. كان المستوى في السابق عند "كبير"، مما يعني احتمال وقوع هجوم.