أسعار النفط بأعلى مستوى في شهرين بفعل بيانات محفزة

قفزت أسعار النفط الخام لأعلى مستوى في شهرين، بفعل اجتماع عدة بيانات محفزة، مرتبطة بظهور بوادر على لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهبوط مخزونات الخام الأمريكية، واستعداد تحالف "أوبك +" لتعديل اتفاقية خفض الإنتاج.وقال معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بحدة بمقدار 5.1 ملايين برميل، خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى 482 مليون برميل.وتصدر في وقت لاحق الأربعاء، البيانات الرسمية للمخزونات خلال الأسبوع الماضي، الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.وعند الساعة (07:31 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 2.55 بالمئة أو 1.09 دولار، إلى 44.66 دولارا للبرميل.كذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 2.61 بالمئة أو 1.09 دولار، إلى 42.41 دولارا للبرميل.والإثنين الماضي، أبدى وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي، استعداد تحالف "أوبك +" لتعديل اتفاقية خفض إنتاج النفط في حال موافقة جميع الأعضاء الـ 23.والثلاثاء، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمل الحصول على لقاح لكورونا نهاية العام الجاري، معتبرا أن "لقاح فايزر، واعد للغاية".