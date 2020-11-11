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"ن.تايمز": الديمقراطيون سيحتفظون بالأغلبية في مجلس النواب

pxfuel
Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 07:26 قراءة: 0 د, 31 ث
الأناضول - واشنطن -

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الثلاثاء، أن الحزب الديمقراطي حصل على 218 مقعدا ضروريا في مجلس النواب، ما يمكنه من السيطرة في المجلس.


وذكرت الصحيفة أن "الديمقراطيين فازوا بمقعد واحد فقط في الانتخابات من الحزب الجمهوري، لكنهم خسروا 6 مقاعد على الأقل، من المجموع".

من جهتها، أشارت قناة "فوكس نيوز"، إلى أن "الديمقراطيين حصلوا حتى الآن على 215 مقعدا في مجلس النواب، بينما حصل الجمهوريون على 201 مقعد فقط".

وتوقعت قناة "سي إن إن" الأسبوع الماضي، أن "الديمقراطيين سيكونون قادرين على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب".

وفي ما يتعلق بمجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن "يكون للجمهوريين فرصة جيدة للاحتفاظ بالأغلبية".


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