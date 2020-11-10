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إيطاليا.. 580 وفاة وأكثر من 35 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

photo Pier Marco Tacca
Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 18:57 قراءة: 0 د, 21 ث
الأناضول - واشنطن - أعنت السلطات الصحية في إيطاليا، الثلاثاء، وفاة 580 شخصا وإصابة 35 ألفا و98 شخصا بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت السلطات إن الحصيلة الأخيرة رفعت إجمالي عدد المصابين إلى 995 ألفا و463، توفى منهم 42 ألفا و330 شخصا.


بالمقابل، تماثل للشفاء خلال اليوم الأخير 17 ألفا و 734 شخصا، ليصل إجمالي العدد إلى 363 ألفا و23.

وبحسب السلطات الصحية، فإن هناك ألفين و971 شخصا في العناية المشددة إثر إصابتهم بكورونا.



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