   Om Kalthoum - لسّة فاكر  

أردوغان يهنئ بايدن برئاسة أمريكا

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 16:50 قراءة: 0 د, 16 ث
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال أردوغان في رسالته: "واثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي".


وأضاف: "التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".



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