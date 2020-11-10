أردوغان يهنئ بايدن برئاسة أمريكا

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن.وقال أردوغان في رسالته: "واثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي".وأضاف: "التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".