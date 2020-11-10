بريطانيا..معدل البطالة في أعلى مستوى له منذ 2016 ... ارتفعت نسبة البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.8% ..

الأناضول -

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، الثلاثاء، إن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ العام 2016، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي إثر تأثيرات جائحة كورونا.وذكر في بيان، أنّ معدل البطالة"ارتفع إلى 4.8 ٪ في الشهور الثلاثة التي تنتهي في سبتمبر/ أيلول الماضي، بزيادة 0.3 درجة مئوية عن الأشهر الثلاثة التي سبقتها وبزيادة نقطة مئوية كاملة عن العام الماضي".وأرجع المكتب هذه الإحصاءات إلى وجود أكبر عدد ربع سنوي من حالات تسريح العمالة على خلفية جائحة كورونا.وعلى صعيد آخر، أوضحت البيانات أن الرقم الحالي لمعدل البطالة في بريطانيا "لايزال أقل بكثير من الذروة البالغة 8.5٪ التي تم الوصول إليها في أواخر عام 2011 بعد الأزمة المالية العالمية".وأرجع مكتب الإحصاءات الوطنية عدم الوصول إلى تلك النسبة القديمة، إلى برنامج الإجازة الحكومية الذي دفع في وقت ما للإبقاء على ثلث القوى العاملة في جداول الرواتب.وأدت القيود الحكومية المفروضة على الأعمال التجارية والنشاطات الاجتماعية للحد من انتشار فيروس كورونا إلى خفض مبيعات المتاجر والمطاعم والحانات؛ ما أجبر أصحاب الأعمال إلى تسريح العمالة، فيما اضطر بعضهم إلى الإغلاق نهائيا.وسجلت المملكة المتحدة حتى عصر الثلاثاء، أكثر من مليون و200 ألف إصابة بكورونا، وما يزيد عن 49 ألف وفاة.