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ترامب يقيل وزير الدفاع مايك إسبر

Publié le Lundi 09 Novembre 2020 - 19:03 قراءة: 0 د, 7 ث
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الدفاع مارك إسبر، وذلك وفق ما جاء في تغريدة لـ"ترامب" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214733

_anis  (Tunisia)  |Lundi 09 Novembre 2020 à 19h 59m |           
ما نعرفش علاش تفكرت الفخفاخ يذكرو بالخير



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