لقاح "كورونا" يصعد بأسعار النفط ويهبط بالذهب

الأناضول -

صعدت أسعار النفط بقوة فيما تراجعت أسعار الذهب، بعد إعلان شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيوتنيك" الألمانية توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، ما يعطي أملا بتعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر بشدة تحت ضغط الجائحة.وبحلول الساعة (14:54 ت.غ)، صعدت عقود خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال، تسليم يناير/كانون الثاني، 3.71 دولارات أو بنسبة 9.4 بالمئة إلى 43.16 دولارا للبرميل.وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر/كانون الأول، 3.91 دولارات أو بنسبة 10.53 بالمئة متجاوزا 40.9 دولارا للبرميل.ويعطي اللقاح أملا بعودة قريبة للاقتصاد العالمي لمسار النمو، ما يرفع الطلب على النفط الذي تقلص بنحو 10 ملايين برميل يوميا منذ بدء الجائحة.في المقابل، تراجع الذهب بنحو 4.5 بالمئة مع انفتاح شهية المستثمرين على المخاطرة بعد الإعلان عن اللقاح، وكذلك فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.ونزل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بأكثر من 82 دولارا أو بنسبة 4.51 بالمئة إلى 1868.63 دولارا للأوقية.ويشهد الذهب الذي يعد ملاذا آمنا، ارتفاعا منذ بدء الجائحة مع عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، وبلغت مكاسبه منذ بداية العام حوالي 25 بالمئة.