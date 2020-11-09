أوروبا تتجه لفرض رسوم على سلع أمريكية ضمن نزاع مشترك

الأناضول -

مضى الاتحاد الأوروبي قدما، الإثنين، في خطط لفرض رسوم جمركية وعقوبات أخرى على ما يصل إلى 4 مليارات دولار من السلع والخدمات الأمريكية، ردا على الدعم الأمريكي "غير القانوني" لشركة بوينج لصناعة الطائرات.جاء ذلك في اجتماع لوزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بعد أن أعطى المحكمون الدوليون الشهر الماضي، أكبر كتلة تجارية في العالم الضوء الأخضر للقيام بذلك، وفق ما أوردته أسوشيتدبرس.يأتي وضع الخطط، بعد عام من تصريح منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة، بفرض عقوبات على سلع الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 7.5 مليارات دولار، بسبب الدعم الأوروبي لشركة إيرباص المنافسة لشركة بوينج.ونقلت الوكالة عن فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية قوله: "لقد فرضت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية في أعقاب حكم منظمة التجارة العالمية في (قضية) إيرباص".وأضاف: "الآن لدينا حكم من منظمة التجارة العالمية أيضا في دعم أمريكي لشركة بوينج، مما يسمح لنا بفرض تعريفاتنا الجمركية، وهذا ما سنقوم به".وذكر أن الاتحاد سيكون منفتحا على حل تفاوضي؛ "إن اقتراحنا ما يزال مطروحا على الطاولة، بأن يسحب كلا الجانبين تعريفاتهما"، لكنه أشار إلى أنه على الرغم من المناشدات العديدة، لم توافق الولايات المتحدة على سحب تعريفاتها.ويأمل الأوروبيون في أن يلين الموقف التجاري المتشدد للرئيس دونالد ترامب في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.ورحب "دومبروفسكيس" بالتزام بايدن السابق، تجاه التحالفات الدولية والنظام متعدد الأطراف وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.