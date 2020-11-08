كورونا.. اتحاد أطباء إيطاليا يدعو لإغلاق عام فوري

الأناضول -

روما - دعا رئيس اتحاد الأطباء في إيطاليا فيليبو أنيلي، إلى فرض حجر صحي عام بشكل فوري على خلفية تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.وقال أنيلي، في بيان عبر فيسبوك، إن المشافي امتلأت بالكامل في البلاد بما في ذلك وحدات العناية المركزة.وأشار إلى ضرورة فرض الحجر الصحي العام في البلاد في ظل البيانات الأخيرة بشأن فيروس كورونا.وتابع: "إذا استمر الأمر على هذا النحو يمكن أن يكون الوضع بعد شهر مأساويًا للغاية لذلك يتعين فرض إغلاق كامل بشكل فوري".وأضاف: "إمّا أن نمنع نحن الفيروس أو يمنعنا هو".وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 32 ألفًا و616 إصابة و331 وفاة بسبب كورونا خلال آخر 24 ساعة.وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 935 ألفًا و104 والوفيات إلى 41 ألفًا و394 حالة.فيما بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 335 ألفًا و74 إثر تسجيل 6 آلاف و183 حالة شفاء.