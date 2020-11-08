كارطة ، ticket ضَوء !

جماعة دار الضوء مُصرّين على اقحام المواطن التونسي الغلبان الى باب التحضر التكنولوجي والبُكبُك الاعلامي قسرا ، حيث يُسوّق مسؤولو هذه الشركة الى برنامج اعتماد عددات ذكية مستقبلا ( تُحصي كل شيء ولا تفلّت شيء ) وبها تقطع عليك الستاغ الضوء عن بُعد ومن عقر دارها ولا تكلّف نفسها عناء التنقّل الى المواطن الكريم ...ولتفعيل هذا الانجاز المعجزة الاعلامية والثورة التكنولوجية ستكون هناك كوارط كيف كوارط شركة الاتصالات يقتنيها السيد المواطن ويشري بيها كمية الضوء اللي باش يستهلكها لاحقا ،،، هذا ولا يُعرف ما اذا هي عندها sos كريدي كيف جماعة التاليفونات والا لا ؟دار الضو باش تولي تُحصي وتعلم علم اليقين اجهزتك المنزلية الكهربائية ومعطيات أخرى لم يُفصَح عنها بعد ،،، ايضا الشركة يمكن تتحكم في كمية ونوعية الضوء في خالات معيّنة بحيث يمكن تعطل لك مكيّفا او غيره و طبيعي انها زادة تقطعه عن بُعد وغير ذلك من مظاهر (امتياز العيش الكريم ) للمواطن الغلبان ...لكن السؤال هل انّ الكوارط متاع الضوء ستكون بالحدّ الكافي والا لا ؟ ايضا كيفية و اجهزة الاستخلاص هل ستغطي ربوع الوطن وفيافيه وصحاريه وجباله وقُراه أم لا ؟؟؟ وسؤال أخير هالكوارط متاع الضوء هل سيبيعها الحمّاصة ايضا ويوظفون عليها معلوما إضافيا !؟؟؟الحاجة اللي تفرّح في الموضوع انّ هذا المشروع المعجزة لدار الضوء ما يبدى يددش على ساقيه كان بعد عامين والا ثلاثة ومن هنا الى ذاك الحين كثير من التغيرات والتغييرات والتحويرات يمكن تصير ...