ترامب يقول إن الانتخابات "مسروقة"... مُصرا على موقفه بخصوص عدم قبول فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن

الأناضول -

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، موقفه الرافض للقبول بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قائلا إنها "انتخابات مسروقة".وكتب ترامب، في سلسلة تغريدات، "هؤلاء الناس لصوص.. أجهزة المدن الكبرى فاسدة.. هذه انتخابات مسروقة".وأضاف: "أفضل مؤسسة لإجراء استطلاعات الرأي في بريطانيا أشارت هذا الصباح إلى أنه من الواضح أن هذه الانتخابات كانت مسروقة، وأنه من المستحيل تصور أن جو بايدن تفوق في بعض هذه الولايات".وأضاف أن "هناك عددا من الإقرارات الخطية تشير إلى حدوث تزوير في الاقتراع".وتابع ترامب قائلاً "لدينا تاريخ حافل من مشاكل الانتخابات في هذا البلد".ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن"، و"أسوشيتيد برس"، و"فوكس نيوز"، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن "بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا)".كما ذكرت قناة "فوكس نيوز"، أن "بايدن بعد فوزه في بنسلفانيا فاز بولاية نيفادا (6 أصوات)، ما يرفع أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 290".