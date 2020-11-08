البابارازي يكشف عن فضيحة سببتها زوجة رجل أعمال بسبب رانيا التومي

واجهت السبت 7 نوفمبر، المنشطة وعارضة الأزياء رانيا التومي، في برنامج فكرة سامي الفهري، البابارازي الذي كشف عن مجموعة من الوقائع التي رافقت مسيرتها.ودفع البابارازي، رانيا التومي للحديث عن الفضيحة التي سببتها زوجة رجل أعمال وهو وكيل احدى العلامات التجارية للسيارات بسبب الغيرة والشك في زوجها.وأوضحت انها كانت في مكتب رجل اعمال تستعد لتوقيع عقد لتكون سفيرة العلامة التجارية قبل أن تداهم زوجة رجل الأعمال المكتب وتثير فضيحة تسببت في الغاء العقد مشيرة الي أن الزوجة كانت تشك في ان هناك علاقة بينها وبين زوجها.ومن الوقائع الاخرى ذكرت رانية التومي أنها استوقفت سيارة تاكسي وكانت متوجهة لاختيار فستان مناسب لاحدى جلسات التصوير الا ان سائق التاكسي اتخذ طريقا مغايرا لوجهتها وكان يتوجه بها قرب حديقة البلفدير رغم طلبها منه أن يتوقف الا أنه تجاهلها وتابع الطريق ما اضطرها أن تلقي بنفسها من السيارة مرجحة انه كان سيغتصبها.وفي حادثة أخرى اتهم البابارازي رانيا التومي بأنها في زيارة احدى صديقتها قامت بسرقة شيء من المنزل قبل المغادرة الا أن رانيا التومي أكدت أنها استرجعت شيئا ثمينا على ملكها سرقته منها صديقتها في مناسبة سابقة.