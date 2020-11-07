   Farid - أول همسة  

تشيلسي يقسو على شيفيلد برباعية في "ستامفورد بريدج"

@ChelseaFC/twitter
Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 21:11 قراءة: 0 د, 39 ث
الأناضول - انتصر تشيلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف لهدف، السبت، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ شيفيلد المباراة بصورة جيدة وتمكن الفريق من التقدم مُبكرًا بهدف أحرزه المهاجم ديفيد ماكغولدريك عند الدقيقة 9.


ومع انقضاء الربع ساعة الأولى، دخل تشيلسي في أجواء اللقاء مهددًا مرمى شيفيلد بعدة مرات خطرة، إلى أن نجح المهاجم تامي أبراهام في تعديل النتيجة مع حلول الدقيقة 23.

وواصل تشيلسي أفضليته على أرض الملعب حتى جاء هدف التقدم عند الدقيقة 34 عن طريق المدافع بنجامين تشايلويل.

وانتظر تشيلسي حتى الدقيقة 77 ليعزز تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، أتبعه زميله الألماني تيمو فيرنر بهدف رابع بعد دقيقتين فقط.

وبذلك، رفع تشيلسي رصيده للنقطة 15 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة وحيدة في النركز العشرين والأخير.

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