فرنسا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا وأوروبا تتجاوز 300 ألف وفاة

فرانس 24 -

كشفت بيانات وزارة الصحة في فرنسا الجمعة عن تسجيلها لرقم قياسي جديد من حيث عدد الإصابات بـفيروس كورونا على أراضيها، فبعد أن كان عدد 58046 إصابة الذي تم الخميس الإعلان عنه هو الأكبر على الإطلاق من حيث الإصابات اليومية، أعلنت وزارة الصحة الجمعة تسجيل 60486 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ورفعت تلك الزيادة الجديدة في فرنسا إجمالي الحالات المؤكدة إلى مليون و660 ألفا تقريبا، وهو ما يقترب من روسيا التي سجلت مليونا و730 ألف إصابة تقريبا تشكل رابع أكبر حصيلة إصابات في العالم بالمرض بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.وزادت حصيلة الوفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا بعد تسجيل 828 حالة جديدة، منها 398 في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و430 في دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.وسجلت أوروبا أكثر من 300 ألف وفاة بفيروس كورونا، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات السلطات الصحية. وتعد أوروبا المنطقة الثانية في العالم الأكثر تضررا من الجائحة من حيث عدد الوفيات، مع تسجيلها 300,688 وفاة، فيما سجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 408,841 وفاة.فرانس24/ أ ف ب/ رويترز