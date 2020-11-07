الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا بوفيات وإصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير

الأناضول -

نيويورك - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسبوع الأخير ارتفاعًا كبيرًا في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، والوفيات الناجمة عنه، لتكون هي الأعلى منذ تفشي الفيروس بالبلاد وحتى الآن.وفيما سجلت أعلى نسبة يومية تقدر بـ50 ألف إصابة منتصف شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، بلغت هذه الإصابات أكثر من 90 ألف حالة صباح يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء الماضي 3 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.وبحسب معطيات صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض، والوقاية منها، الجمعة، بلغ متوسط الإصابات بالفيروس في عموم البلاد خلال الأيام السبع الماضية 28.4 إصابات بين كل 100 ألف شخص، وجاءت ولاية داكوتا الشمالية على رأس الولايات الأمريكية من حيث سرعة الإصابة بنسبة بلغت 171 بين كل 100 ألف.وفي المركز الثاني جاءت ولاية داكوتا الجنوبية بنسبة 132 بين كل 100 ألف شخص، وثالثة جاءت ولاية ويسكونسن، بنسبة 90.6 بين كل 100 ألف.وبحسب معطيات موقع "worldometer" المعني بإصابات ووفيات الوباء حول العالم، سجلت الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير، 124 ألفًا و532 إصابة رفعت الإجمالي إلى 9 ملايين و934 ألفًا و653 حالة.والإصابات التي سجلت يوم الخميس، بلغت 108 آلاف حالة، ويوم الأربعاء كانت 125 ألفًا.وبشكل متوازٍ شهدت حالات الوفاة اليومية بسبب الفيروس بالولايات المتحدة زيادات تجاوزت الألف خلال الأسبوع الأخير.وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 241 ألفًا و98 حالة بعد تسجيل 1225 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 6 ملايين و342 متعافٍ، أما عدد الفحوصات التي أجريت فتجاوزت 153 مليونًا.وصباح يوم الانتخابات تم تسجيل 526 وفاة، ليرتفع هذا الرقم في اليوم التالي 4 نوفمبر إلى 1646، ثم إلى 1196 في 5 من الشهر نفسه.وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 49 مليونا و655 ألفًا، توفي منهم أكثر من مليون و248 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 35 مليونا و251 ألفا، وفق موقع "worldometer".