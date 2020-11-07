سذاجة الرهان على الأمريكان !

الأمريكان و منذ قديم الزمان ، لا صديق دائم لهم و لا عدوا أزلي ،الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة امبريالية تتحرك حسب مصالحها الذاتية و الاستراتيجية و حسب ما تمليه مراكز دراساتها و لوبياتها الداخلية ،هذا أمر مفروغ منه و لا يحتمل النقاش ، مما يدفعني صراحة للاستغراب ممن يراهنون على فوز مرشح رئاسي على حساب آخر و هم بذلك مبتهجون !و خصوصاً عندما تأتي التصريحات من سياسيين مثقفين و مطلعين على تاريخ و سياسات العم سام الخارجية بشقيها الجمهوري و الديموقراطي !على كل حال ، فانه لا يمكننا أن نمنع الفرحة عن الناس و ان كانوا و عوض التعويل على أنفسهم ،فانهم يلاحقون السراب ...