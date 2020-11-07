   Farid - عمري ما أقدر أنساك  

سذاجة الرهان على الأمريكان !

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 09:15 قراءة: 0 د, 33 ث
مرتجى محجوب


الأمريكان و منذ قديم الزمان ، لا صديق دائم لهم و لا عدوا أزلي ،


الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة امبريالية تتحرك حسب مصالحها الذاتية و الاستراتيجية و حسب ما تمليه مراكز دراساتها و لوبياتها الداخلية ،

هذا أمر مفروغ منه و لا يحتمل النقاش ، مما يدفعني صراحة للاستغراب ممن يراهنون على فوز مرشح رئاسي على حساب آخر و هم بذلك مبتهجون !

و خصوصاً عندما تأتي التصريحات من سياسيين مثقفين و مطلعين على تاريخ و سياسات العم سام الخارجية بشقيها الجمهوري و الديموقراطي !

على كل حال ، فانه لا يمكننا أن نمنع الفرحة عن الناس و ان كانوا و عوض التعويل على أنفسهم ،فانهم يلاحقون السراب ...

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214597



En continu

Toutes les news

السبت 07 نوفمبر 2020 | 21 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:55 12:10 06:49 05:21
23°
 23° % 49 :الرطــوبة
تونــس 16°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
23°-1625°-1724°-1722°-1621°-15
  • Avoirs en devises
    21221,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,23513 DT        1$ =2,76711 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1610,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة